Son Dakika Haberleri: Akar: "Bugün İdlib'in Dışındaki Sınır Bölgesinde Rusya'nın, Silahtan Arındırılmış Bölgede de...

Akar: "Bugün İdlib'in Dışındaki Sınır Bölgesinde Rusya'nın, Silahtan Arındırılmış Bölgede de...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak."

Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak devriye) Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, Rusya Federasyonu, İdlib, Güncel
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