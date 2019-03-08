Akar: "Bugün İdlib'in Dışındaki Sınır Bölgesinde Rusya'nın, Silahtan Arındırılmış Bölgede de...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugün İdlib
'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya
'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK
'nın devriyesi başlayacak."
Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak devriye) Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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