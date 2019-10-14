Akar, CHP'yi ziyaret etti (1)
30 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Merkezi'ne gelişi Akar'ın karşılanması Akar'ın CHP Genel Merkezi'ne girişi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:21 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Merkezi'ne gelişi
Akar'ın karşılanması
Akar'ın CHP Genel Merkezi'ne girişi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (1)
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