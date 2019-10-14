Son Dakika Haberleri: Akar, CHP'yi ziyaret etti (1)
Son Dakika Güncel Akar, CHP'yi ziyaret etti (1)

Akar, CHP'yi ziyaret etti (1)

30 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Merkezi'ne gelişi Akar'ın karşılanması Akar'ın CHP Genel Merkezi'ne girişi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Merkezi'ne gelişi

Akar'ın karşılanması

Akar'ın CHP Genel Merkezi'ne girişi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (1)

Akar, CHP'yi ziyaret etti (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:21 Kaynak: AA
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