Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)
1 saat önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:45 Kaynak: AA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ı karşılaması ve tokalaşma
Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (2)
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