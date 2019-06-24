Son Dakika Haberleri: Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)
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Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)

1 saat önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşılaması ve tokalaşma
Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (2)
Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:45 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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