Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)
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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı tokalaşması Görüşmeden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çıkışta açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP genel merkezinden ayrılması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı...
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:35 Kaynak: AA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ı tokalaşması
Görüşmeden detaylar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çıkışta açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP genel merkezinden ayrılması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Bakan Akar, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (3)
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