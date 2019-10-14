Son Dakika Haberleri: Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)
Son Dakika Güncel Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)

Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşması Akar'ın ziyaretinden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşması

Akar'ın ziyaretinden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (2)

Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)

Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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