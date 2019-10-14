Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşması Akar'ın ziyaretinden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşması
Akar'ın ziyaretinden görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. (2)
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