Akar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı - Son Dakika

Akar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı
11.11.2020 09:34
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın personeli tebrik etmesi Milli marşların okunması Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması BAKÜ - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda Dağlık Karabağ'ın...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın personeli tebrik etmesi
Milli marşların okunması
Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un konuşması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması BAKÜ - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı.
Akar: "Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi."
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