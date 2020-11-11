Akar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın personeli tebrik etmesi

Milli marşların okunması

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması BAKÜ - Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı.

Akar: "Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi."