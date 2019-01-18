Son Dakika Haberleri: Akar'dan ABD'li Senatöre: "Münbiç'te Verilen Sözler Tutulmadı"

Akar'dan ABD'li Senatöre: "Münbiç'te Verilen Sözler Tutulmadı"

1 saat önce

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.

Akar'dan ABD'li Senatöre:
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye - ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. ABD'li Senatör Lindsey Graham, Ankara'daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye-ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Bakan Akar, görüşmede Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığını, YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğunu ve Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiğini, Türkiye'nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğini ifade etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Lindsey Graham, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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