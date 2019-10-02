Akar'dan ABD'ye Alternatif Milli Üretim Mesajı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara'ya satışına veto koyduğu F-35 askeri uçağı ve Patriot hava savunma sistemi konusunda alternatif olarak milli üretimi geliştireceklerini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara'ya satışına veto koyduğu F-35 askeri uçağı ve Patriot hava savunma sistemi konusunda alternatif olarak milli üretimi geliştireceklerini söyledi
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:01
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