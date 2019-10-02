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Akar'dan ABD'ye Alternatif Milli Üretim Mesajı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara'ya satışına veto koyduğu F-35 askeri uçağı ve Patriot hava savunma sistemi konusunda alternatif olarak milli üretimi geliştireceklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara'ya satışına veto koyduğu F-35 askeri uçağı ve Patriot hava savunma sistemi konusunda alternatif olarak milli üretimi geliştireceklerini söyledi

Akar'dan ABD'ye Alternatif Milli Üretim Mesajı

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Ankara, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:01 
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