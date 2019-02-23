Akar'dan "Abd" Ziyareti Açıklaması

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın açıklaması
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
-"Çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık"
"FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iade konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz"
"Münbiç
Yol Haritası'nın gerçekleşmesi, buradaki gecikmenin önlenmesi ve bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu muhataplarımız da kabul etti ve bu konuda çalışacaklarını da ifade ettiler"
WASHINGTON - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD
'deki görüşmelerine ilişkin, " Suriye
'den çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık." dedi.
Akar, AA muhabirine, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.