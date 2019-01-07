Son Dakika Haberleri: Akar'dan Bolton'a yanıt: Mücadelemiz Kürt kardeşlerimizle değil, teröristlerle

Akar'dan Bolton'a yanıt: Mücadelemiz Kürt kardeşlerimizle değil, teröristlerle

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın sözlerine yanıt verdi.

Akar'dan Bolton'a yanıt: Mücadelemiz Kürt kardeşlerimizle değil, teröristlerle, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın sözlerine yanıt verdi. Akar, "Mücadelemiz Kürt kardeşlerimize karşı değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:45 

Ekonomi
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