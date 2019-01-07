Akar'dan Bolton'a yanıt: Mücadelemiz Kürt kardeşlerimizle değil, teröristlerle
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın sözlerine yanıt verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın sözlerine yanıt verdi. Akar, "Mücadelemiz Kürt kardeşlerimize karşı değil" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:45
Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'ya Geldi
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