Son Dakika Haberleri: Akar'dan "bordo bereli"lere ziyaret
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Akar'dan "bordo bereli"lere ziyaret

47 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Akar'ı Komutanlığa gelişinde Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Akar, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Özel Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı binasına geçerek ziyaret defterini imzaladı.

Bakan Akar ve Orgeneral Güler daha sonra Özel Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Erbakan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

Akar'dan bordo bereli lere ziyaret

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:22 Kaynak: AA
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