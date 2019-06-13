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Akar'dan CHP'ye 'askerlik sistemi' ziyareti

8 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin CHP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

Akar'dan CHP'ye 'askerlik sistemi' ziyareti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin CHP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:53 
Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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