Akar'dan CHP'ye 'askerlik sistemi' ziyareti
8 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin CHP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Askeralma Kanunu Teklifi'ne ilişkin CHP'nin Meclis Grubu'nu ziyaret etti.
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