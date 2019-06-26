Akar'dan diplomasi trafiği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Akar, ana karargahta NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ile ayrı ayrı bir araya geldi. Yunanistan
Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ve İngiltere
Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile görüşen Akar'ın, akşam saatlerinde de Fransa
Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Nükleer Planlama Grubu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile İnovasyon ve Çığır Açan Yeni Teknolojiler oturumlarına katılacak.