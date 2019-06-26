Akar'dan diplomasi trafiği
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde Brüksel'de ikili temaslarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:28
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde Brüksel
'de ikili temaslarda bulundu.
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