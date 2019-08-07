Son Dakika Haberleri: Akar'dan güvenli bölge yorumu: ABD ile görüşmelerin önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz
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Akar'dan güvenli bölge yorumu: ABD ile görüşmelerin önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz

57 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye'de güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Akar'dan güvenli bölge yorumu: ABD ile görüşmelerin önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye'de güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Akar, Büyükelçiler Konferansı'nın yapıldığı otele gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:11 
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