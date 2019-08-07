Akar'dan güvenli bölge yorumu: ABD ile görüşmelerin önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye'de güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye
'de güvenli bölge kurulması konusunda Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
Akar, Büyükelçiler Konferansı'nın yapıldığı otele gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:11
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