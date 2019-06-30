Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' yanıt
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:43
Milli Savunma Bakanı Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye
'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak." dedi.
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