Son Dakika Haberleri: Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' yanıt
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Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' yanıt

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak.

Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' yanıt, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:43 
Türkiye, Hulusi Akar, Ekonomi
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