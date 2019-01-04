Akar'dan "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" Mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörle mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Akar, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerin üstün bir cesaret ve fedakarlık gösterdiği Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Akar, şehitleri minnet ve şükranla andı.



Bu harekatın icrasında, Mehmetçiklerin ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa aldırış etmeden, milli ve manevi değerler uğruna "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içinde şehadet mertebesine ulaşmalarının hafızalarda derin izler bıraktığını bildiren Akar, şunları kaydetti:



"Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, dizesinde de ifade edildiği gibi şanlı tarihimiz boyunca kutsal vatan toprağının her karışını mübarek kanıyla sulayan şehitlerimizin Sarıkamış Harekatı'ndaki fedakarlıkları da vatana adanmışlık destanı olarak tarihe geçmiştir. Allahuekber Dağları'nda emre itaat ve vazifeye sadakat duygularıyla şehit olan on binlerce vatan evladının yanı sıra, onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinin fedakar personeli de Sarıkamış'ın deniz şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır."



"Şehitler ölmez" inancını benimseyen ve Yunus Emre'nin "Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil" anlayışına sahip bir kültürle yoğrulan Türk milletinin, şehitlerin kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacağını ve sonsuza kadar yaşatacağını vurgulayan Akar, "Sarıkamış şehitlerini yad ettiğimiz bu anlamlı günde, "tek millet, iki devlet" ifadesinin güzide bir örneğini sergileyen kardeş Azerbaycan halkının Nargin Adası'nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklerimize yaptığı yardımları da şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.



"Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek"



Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:



"Yedi iklim, üç kıtaya barış, adalet ve huzur götüren, mazlumun yanında, zalimin karşısında duran, milli ve manevi değerleri uğruna Sarıkamış'taki gibi her türlü fedakarlığı gösteren atalarımızdan aldığımız ilhamla bugün de vatanımıza ve asil milletimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mücadelemiz, başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere, asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden tüm terör örgütleri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.



Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere canlarını bayraklaşan vatan toprakları uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığınca, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla Mehmetçik'in Sarıkamış Harekatı'ndaki kahramanlığının anlatıldığı ve zorlu şartlarda yürütülen operasyonlara ilişkin görüntülerin de yer aldığı bir video paylaşıldı.

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