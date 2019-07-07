Akar'dan şehit asker için mesaj
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'da rahatsızlanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Volkan Şevik için mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:25 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Şanlıurfa
'da rahatsızlanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Volkan Şevik için mesaj yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter
hesabından Hulusi Akar imzalı yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Silah arkadaşımız, 26 Haziran tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 6 Temmuz tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
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