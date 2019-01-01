Akar: "Deaş ile Mücadele Devam Ediyor"
54 dakika önce
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK
'nın komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi
ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.
"DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Bu konuda en son Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Trump
ile yaptığı görüşmenin sonucu olarak bu DEAŞ mücadelesinde Türk Silahlı Kuvvetleri
bir görev, sorumluluk almıştır, vazife üstlenmiştir. Bunu da hep birlikte çalışmak suretiyle etkili bir şekilde yerine getireceğiz önümüzdeki günlerde"
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:56 Kaynak: AA
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