Akar: "Deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır"
17 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:21 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır. Bu bakımdan güçlü bir donanmaya ihtiyacımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacak." dedi.
Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı Son Dakika: Erdoğan, "Uyuyan devi uyandırdılar" deyip müjde verdi: Kendi savaş uçağımızı yapacağız AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, kuracağı partide "şaibe" şartı gözetiyor Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı