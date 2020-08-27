Akar: "(Doğu Akdeniz) Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (11)
Akar: "(Doğu Akdeniz) Bizim sınırlarımız belli, kurallarımızı koyduk. Bunları ihlal ederseniz, bunlara karşı bir tecavüz olursa bizim yapacaklarımız da belli. Fakat biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:02 - Kaynak: AA
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