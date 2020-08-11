Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını,... - Son Dakika

Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını,...

Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini bildirdi.

Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını,..., System.String[]

Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini bildirdi.

Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını,... - Son Dakika
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