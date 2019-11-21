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Akar: "Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan...
6 saat önce
Akar: "Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz"
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:58 Kaynak: AA
Akar: "Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz"
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