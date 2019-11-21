Son Dakika Haberleri: Akar: "Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan...
Son Dakika Güncel Akar: 'Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan... - Son Dakika

Akar: "Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan...

6 saat önce

Akar: "Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz"

Akar:

Akar: "Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz"

Doğu Akdeniz, Türkiye, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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