Son Dakika Haberleri: Akar-Dundford Görüşmesi

Akar-Dundford Görüşmesi

1 saat önce

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın gelişleri Akar ve Dunford'un defteri imzalaması Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın gelişleri
Akar ve Dunford'un defteri imzalaması
Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu"

Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.

Görüşmede, Akar tarafından " Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" dile getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:36 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı

Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:07:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar-Dundford Görüşmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]