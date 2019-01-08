Akar-Dundford Görüşmesi
1 saat önce
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın gelişleri Akar ve Dunford'un defteri imzalaması Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve ABD
Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın gelişleri
Akar ve Dunford'un defteri imzalaması
Görüşmeden detaylar ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti, görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu"
Akar tarafından, "Münbiç
Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.
Görüşmede, Akar tarafından " Türkiye
'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" dile getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:36 Kaynak: AA
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