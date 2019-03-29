Akar: "(Ege'deki Gelişmeler) Herkesin Tahriklerden Uzak Durmasını, Anlayışlı Olmasını, Empati...
7 dakika önce
Akar: "(Ege'deki gelişmeler) Herkesin tahriklerden uzak durmasını, anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz.
Akar: "( Ege
'deki gelişmeler) Herkesin tahriklerden uzak durmasını, anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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