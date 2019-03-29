Son Dakika Haberleri: Akar: "(Ege'deki Gelişmeler) Herkesin Tahriklerden Uzak Durmasını, Anlayışlı Olmasını, Empati...

Akar: "(Ege'deki Gelişmeler) Herkesin Tahriklerden Uzak Durmasını, Anlayışlı Olmasını, Empati...

7 dakika önce

Akar: "(Ege'deki gelişmeler) Herkesin tahriklerden uzak durmasını, anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz.

Akar:
Akar: "( Ege'deki gelişmeler) Herkesin tahriklerden uzak durmasını, anlayışlı olmasını, empati yapmasını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Ege, Güncel
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