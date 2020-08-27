Akar: "(Ege'deki sorunlar) Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (7)
Akar: "83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu? Bu kadar yanlış, tek yanlı, bencil bir yaklaşım kendilerine de Yunan halkına da zarar veriyor."
Akar: "( Ege'deki sorunlar) Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz."
Bakan Akar: "Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:50 - Kaynak: AA
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