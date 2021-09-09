Akar: "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları" Sempozyumuna katıldı. (1)

" Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta hakkımıza ve hukukumuza yönelik ciddi riskler içeren birtakım stratejiler izlenmekte olduğunu da yakından görmekteyiz, takip etmekteyiz"