Son Dakika Haberleri: Akar: "(Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl Yöntemlerle Problemlerimizi Çözmeye Çalışırken Hiç Kimse...

Akar: "(Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl Yöntemlerle Problemlerimizi Çözmeye Çalışırken Hiç Kimse...

7 dakika önce

Akar: "(Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın"

Akar:
Akar: " (Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:48 Kaynak: AA

Akdeniz, Ege, Güncel
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