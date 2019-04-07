Akar: "(Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl Yöntemlerle Problemlerimizi Çözmeye Çalışırken Hiç Kimse...
7 dakika önce
Akar: "(Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın"
Akar: " (Ege
ve Akdeniz
'de) Barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın"
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:48 Kaynak: AA
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