Akar: "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi... - Son Dakika

Akar: "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi...

6 saat önce

Akar: "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar.

Akar:

Akar: "( Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar."

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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