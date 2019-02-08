Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile Görüştü
31 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ile bir araya geldi.
Akar, konuk mevkidaşını Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.
Ryacudu'nun tören mangasını "merhaba asker" diyerek selamlamasının ardından, iki bakan görüşmeye geçti.
Görüşmede iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA
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