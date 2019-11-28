Son Dakika Haberleri: Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü
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Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Akar, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende Subianto, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından baş başa görüşen iki bakan, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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