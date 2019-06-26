Son Dakika Haberleri: Akar-Esper görüşmesi
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Akar-Esper görüşmesi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Esper ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:10 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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