Akar, Esper görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata...
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Akar, Esper görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:58 Kaynak: AA
Akar, Esper görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı
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