Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve...
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Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:01 Kaynak: AA
Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye
ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye
ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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