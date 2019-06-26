Son Dakika Haberleri: Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve...
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Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve...

1 saat önce

Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve..., System.String[]
Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve F-35 projesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:01 Kaynak: AA
Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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