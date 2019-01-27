Akar: "Etkili Operasyonlarımız Ara Vermeksizin Devam Edecek.
43 dakika önce
Akar: "Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek.
Akar: "Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:27 Kaynak: AA
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