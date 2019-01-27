Son Dakika Haberleri: Akar: "Etkili Operasyonlarımız Ara Vermeksizin Devam Edecek.

Akar: "Etkili Operasyonlarımız Ara Vermeksizin Devam Edecek.

43 dakika önce

Akar: "Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek.

Akar:
Akar: "Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:27 Kaynak: AA

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