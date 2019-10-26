Akar: "Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan...
7 dakika önce
Akar: "Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil."
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Akar: "Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil."
Son dakika: Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iftiralarına tepki: Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil Meteoroloji'den 27 kent için sağanak yağış uyarısı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren AP Milletvekili aşırı sağcı Angelo Ciocca cezalandırıldı Adana'da iki kişiyi yaralayan zanlı, polisten kaçarken damdan düştü