Son Dakika Haberleri: Akar: "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz...
Son Dakika Güncel Akar: 'F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz... - Son Dakika

Akar: "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (13)

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız."

Akar: "S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(F-35 projesi) Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor."

Akar: "(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa doğal olarak başka arayışlar içine gireceğimizi de herkesin bilmesi lazım."

Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket edilmesi."

Akar: F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz...

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:59 Kaynak: AA
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