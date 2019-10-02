Son Dakika Haberleri: Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık
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Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz.

Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Hulusi Akar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:41 
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