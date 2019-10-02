Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz.
Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:41
ABD ile krize yol açan F-35 programıyla ilgili konuşan Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği, elektriğe yapılan yüzde 14,9'luk zammı yargıya taşıyor