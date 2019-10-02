Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız"
50 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:50 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
ABD ile krize yol açan F-35 programıyla ilgili konuşan Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi Asgari 5 milyar liralık yatırımlara Sanayi ve Teknoloji Bakanı imza atacak