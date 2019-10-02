Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."