Son Dakika Haberleri: Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız"
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Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız"

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar: "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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