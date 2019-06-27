Akar: "(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır.
2 saat önce
Akar: "(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:13 Kaynak: AA
Akar: "(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."
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