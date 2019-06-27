Son Dakika Haberleri: Akar: "(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır.
Son Dakika Güncel Haber

Akar: "(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır.

2 saat önce

Akar: "(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır.

Akar: "(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."
Akar: (F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:13 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl keşfettiğini açıkladı Japonlardan gündemi sarsacak iddia: Sinop Nükleer Santrali durduruldu Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 16:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "(F-35 Programı) Bu bir ticari anlaşmadır.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]