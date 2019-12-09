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Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz...
7 saat önce
Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket edilmesi."
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket edilmesi."
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