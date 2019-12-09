Son Dakika Haberleri: Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz...
Son Dakika Güncel Akar: '(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz... - Son Dakika

Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz...

7 saat önce

Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket edilmesi."

Akar:

Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket edilmesi."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak
İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 19:08:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "(F-35 projesi) F-16'lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]