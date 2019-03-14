Akar: "(F-35 Tedariki) Kasım'da Uçakların Malatya'ya Gelmesini Bekliyoruz.
35 dakika önce
Akar: "(F-35 tedariki) Kasım'da uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz.
Akar: "(F-35 tedariki) Kasım'da uçakların Malatya'ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya'daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:33 Kaynak: AA
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