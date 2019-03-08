Akar: "Fetö'den Temizlendikçe Güçleniyoruz.
1 saat önce
Akar: "FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz.
Akar: "FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz. Kalanlar büyük samimiyetle kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecan, aşk ve şevkle yapıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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