Akar: "Fetö Elebaşının ve Örgütün Diğer Üyelerinin İadesi Konusunu da Gündeme Getirdik.
1 saat önce
Akar: "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik.
Akar: "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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