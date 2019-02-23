Akar: "Fetö Elebaşının ve Örgütün Diğer Üyelerinin İadesi Konusunu da Gündeme Getirdik.

Akar: "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik.

Akar: "FETÖ elebaşının ve örgütün diğer üyelerinin iadesi konusunu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz"

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