Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akar: '(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. - Son Dakika

Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı.

6 saat önce

Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı.

Akar:

Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz."

TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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