Son Dakika › Güncel › Akar: '(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. - Son Dakika
Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı.
6 saat önce
Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:22 Kaynak: AA
Akar: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz."
Son Dakika Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı