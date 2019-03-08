Akar: "(Fetö ile Mücadele) Şu Ana Kadar 15 Bin 621 Kişi TSK'dan İhraç Edildi.
1 saat önce
Akar: "(FETÖ ile mücadele) Şu ana kadar 15 bin 621 kişi TSK'dan ihraç edildi.
Akar: "(FETÖ ile mücadele) Şu ana kadar 15 bin 621 kişi TSK
'dan ihraç edildi. Bunların 358'i çeşitli aşamalardan sonra silahlı kuvvetlere döndü."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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