Son Dakika Haberleri: Akar: "(Fetö ile Mücadele) Şu Ana Kadar 15 Bin 621 Kişi TSK'dan İhraç Edildi.

Akar: "(Fetö ile Mücadele) Şu Ana Kadar 15 Bin 621 Kişi TSK'dan İhraç Edildi.

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (11)

Akar: "(FETÖ ile mücadele) Şu ana kadar 15 bin 621 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bunların 358'i çeşitli aşamalardan sonra silahlı kuvvetlere döndü.

Akar: "(Ankesörlü telefon soruşturması) 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ankesörlü telefonlar, büfeden aramalar, bunlarla ilgili kurulan bu ardışık telefon konuşmaları... Bunların hepsi istihbarat kuruluşlarımız tarafından çalışılıyor, tasnif ediliyor, bu tasniflere göre yargı kararını veriyor, yargı kararlarını da eksiksiz uyguluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Hulusi Akar, TSK, Güncel
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