Son Dakika Haberleri: Akar, Fidan ve Komutanların Toplantısında, Suriye'nin Kuzeyindeki Gelişmelerle İdlib'de Ateşkesin...

Akar, Fidan ve Komutanların Toplantısında, Suriye'nin Kuzeyindeki Gelişmelerle İdlib'de Ateşkesin...

1 saat önce

Akar, Fidan ve komutanların toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı.

Akar, Fidan ve Komutanların Toplantısında, Suriye'nin Kuzeyindeki Gelişmelerle İdlib'de Ateşkesin..., System.String[]
Akar, Fidan ve komutanların toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Güncel
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