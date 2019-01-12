Akar, Fidan ve Komutanların Toplantısında, Suriye'nin Kuzeyindeki Gelişmelerle İdlib'de Ateşkesin...
1 saat önce
Akar, Fidan ve komutanların toplantısında, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı.
Akar, Fidan ve komutanların toplantısında, Suriye
'nin kuzeyindeki gelişmelerle İdlib
'de ateşkesin devamına yönelik çalışmalar ele alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:17 Kaynak: AA
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