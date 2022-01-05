FAE geçen yıl 30 bin fındık fidanı üretti - Son Dakika

Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürü Aysun Akar, 2021 yılında "Fındık Bahçelerinin Yenilenmesi" projesi kapsamında üretilen 30 bin fındık fidanının Giresun, Ordu ve Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine teslim edildiğini bildirdi.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, kurumda araştırma projelerinin yanı sıra meyve fidanı üretimi ve toprak analizi hizmeti verildiğini de belirtti.

Geçen yıl 592 açık köklü fındık, 123 tüplü fındık, 601 tüplü kivi, 1147 tüplü karayemiş, 1102 tüplü kokulu üzüm ve 18 de tüplü böğürtlen olmak üzere 3 bin 583 meyve fidanı satışı yapıldığını aktaran Akar, yine 6 bin 500 kilogram fındık, 800 kilogram kivi, 250 kilogram karayemiş ve üzüm hasadının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Akar, "Fındık Bahçelerinin Yenilenmesi" projesi kapsamında ise 2021'de 30 bin fındık fidanı üretilerek Giresun, Ordu ve Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine teslim edildiğini kaydetti.

Fındık üreticilerinden gelen 654 toprak numunesinin analizlerin yapıldığını belirten Akar, 133 çiftçiye de enstitüde fındık bahçelerinde yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm önerisi ve bilgilendirmelerde bulunulduğunu aktardı.