Akar: "(Fırat'ın Doğusu ve Münbiç'teki Terör Hedefleri) Yeri ve Zamanı Geldiğinde Buradaki...

Akar: "(Fırat'ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak.

Akar: "(Fırat'ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak."

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