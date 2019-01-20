Son Dakika Haberleri: Akar: "(Fırat'ın Doğusu ve Münbiç'teki Terör Hedefleri) Yeri ve Zamanı Geldiğinde Buradaki...

Akar: "(Fırat'ın Doğusu ve Münbiç'teki Terör Hedefleri) Yeri ve Zamanı Geldiğinde Buradaki...

20 dakika önce

Akar: "(Fırat'ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak.

Akar:
Akar: "(Fırat'ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedefleri) Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:08 Kaynak: AA

Fırat, Münbiç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var! Son Dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 İlde 37 Bin 710 Adres Değişikliğinin Kusurlu Bulunduğunu Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:28:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akar: "(Fırat'ın Doğusu ve Münbiç'teki Terör Hedefleri) Yeri ve Zamanı Geldiğinde Buradaki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]